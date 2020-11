La red policial que habría movido droga a costa de la migración por el Darién

La droga decomisada que era llevada al incinerador instalado y operado en Aguadulce por parte de la empresa Pumper, empresa que tendría como padrinos a los ex diputado panameñista Aldolfo Beby Valderrama y José Luis Varela, es último hermano del ex presidente Varela.

Se trata de una historia donde mencionan al ex director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, y el exdirector del Consejo de Seguridad, Rolando López, y el ex director de Senafront, Eric Estrada, supuestamente las cabezas principales.

You May Also Like