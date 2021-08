La Rebelión de Abril enterró la sucesión dinástica de Rosario Murillo

La dictadura familiar no tiene, por lo tanto, ninguna posibilidad política de sucesión, y al encarcelar a sus principales competidores políticos, incluyendo a los líderes que surgieron en las protestas de abril 2018, Ortega y Murillo también liquidaron la legitimidad de las elecciones del 7 de noviembre y su propia reelección. Aceptar unas elecciones libres era la última oportunidad para que Ortega y Murillo formaran parte de la solución a la crisis política nacional. Al impedir una elección transparente y competitiva, solamente trasladarán a sus resultados —la reelección espúrea de Ortega y Murillo— las consecuencias de la ilegitimidad y de su no reconocimiento por la comunidad internacional.

