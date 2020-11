La rebaja de calificación y su efecto colateral

El mismo movimiento experimentó la clasificación de Banco General, que pasó de BBB+ a BBB. Al respecto, Francisco Sierra, vicepresidente ejecutivo y subgerente general de Banco General, explicó que “la metodología de calificación de S&P no nos permite que tengamos una calificación mayor a la República” y destacó que el perfil propio del banco no se vio afectado, “dados los elevados niveles de capitalización que mantenemos, lo cual implica que si la República tuviese una calificación de BBB+, Banco General tuviese dicha calificación”.

