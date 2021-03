La realidad virtual, el big data, los exoesqueletos o los videojuegos llegan para ayudar a la fisioterapia

El pasado fin de semana, los días 5 y 6 de marzo, tuvieron lugar las 31 Jornadas de la Escuela de Fisioterapia de la ONCE, este año con las Nuevas Tecnologías Aplicadas en Fisioterapia como tema central. En formato webinar debido a la pandemia, unos 200 alumnos profesionales de la fisioterapia y del ámbito sanitario, algunos de ellos ciegos, asistieron a dos jornadas en las que se habló, entre otras cosas, del uso de exoesqueletos en pacientes con lesión medular, tecnologías biomecánicas o de aplicación de la tecnología y big data para el diagnóstico y tratamiento personalizado en fisioterapia.

“Es la primera vez que hacemos las jornadas en este formato y ha salido todo bastante bien, porque ha podido acceder mucha gente. No sustituye la presencialidad, pero hay que adaptarse”, asegura Ana Varas de la Fuente, directora de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE.

Fisioterapia más tecnológica debido a la pandemia

Las jornadas de la Escuela de Fisioterapia de la ONCE se organizan con un año de antelación, y a ellas acuden cada primer fin de semana de marzo ponentes científicos de relevancia mundial en el tema a tratar y alumnos de distintas partes de España, en general, “fisioterapeutas, estudiantes de último curso y, dependiendo de la temática, a profesionales sanitarios que tengan relación, a terapeutas ocupacionales, médicos enfermería…”.

Este año el tema era “Nuevas Tecnologías Aplicadas en Fisioterapia”, y no podía haber estamos elegido, pues, como reconoce Ana Varas, “como en todas las ciencias de la salud, las nuevas tecnologías ya eran algo emergente, pero a raíz de la pandemia se ha acelerado mucho su implementación y su desarrollo”. Y es que, la suspensión de la actividad clínica no esencial hizo acelerar un proceso ya en marcha para no dejar a los pacientes sin asistencia, “hubo muchas iniciativas para hacer seguimiento de los pacientes, dirigir terapias de ejercicio… a través de las nuevas tecnologías. Y han llegado para quedarse, porque se han seguido utilizando, sobre todo para los seguimientos posteriores de los pacientes tras la consulta o el tratamiento”.

“Hubo muchas iniciativas para hacer seguimiento de los pacientes, dirigir terapias de ejercicio… a través de las nuevas tecnologías”

¿Qué nuevas tecnologías se implementarán primero?

Las 31 Jornadas de Fisioterapia de la ONCE no solo hablaron de las tecnologías de la comunicación, pero sí son las que, según reconoce Varas, se están implementando más rápido. Además de por la pandemia, porque son fáciles de utilizar y “abaratan y agilizan mucho los procesos de seguimiento una vez que la paciente se va de alta. Se puede hacer un seguimiento muy fácil a través de una aplicación, por ejemplo, en la que ves en tiempo real si el paciente está siguiendo las recomendaciones, si está teniendo problemas, puedes interactuar con él… Esto ya está aquí y ha llegado para quedarse”.

También ve con perspectivas de futuro cercano las tecnologías relativas a la realidad virtual y los videojuegos aplicados a la fisioterapia, aunque también reconoce que no son la panacea, “son tecnologías accesibles y ya se están impartiendo asignaturas sobre estas tecnologías en los planes de estudios de los grados de algunas las universidades. Sin embargo, tal y como afirman los últimos estudios que se presentaron en el congreso, este tipo de tecnología, aunque pueden ayudar mucho, no ofrece mejores beneficios que los tratamientos convencionales”.

Otras tecnologías que, a su juicio, tardarán algo más son las relativas a la robótica y los exoesqueletos, “tecnologías aún muy minoritarias, limitadas actualmente a la investigación y a centros muy concretos. Su implementación clínica está vinculada a centros muy específicos, grandes… no a clínica de fisioterapia pequeñas, porque son dispositivos muy caros”, reconoce.

“Estamos luchando para que las plataformas digitales sean accesibles para personas con discapacidad visual”

Otra cosa que preocupa a la directora de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE es que estas nuevas tecnologías no se adapten a las personas con discapacidad visual, “en una escuela como esta, tenemos que estar muy atentos porque la realidad es que muchas de estas tecnologías no son accesibles para ellas. Esta escuela tiene que trabajar para que nuestros fisioterapeutas puedan seguir adaptándose y que las tecnologías no les limiten, por eso estamos luchando para que las plataformas digitales que se desarrollen sean accesibles para personas con discapacidad visual”.

Mientras tanto, ya preparan las jornadas de 2022 que, como nos adelantó Ana Varas de la Fuente, si la pandemia lo permite, “serán mixtas -presenciales y en formato webinar- y estarán centradas en el tema Fisioterapia y envejecimiento”.