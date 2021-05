La realidad financiera de la CSS inyecta urgencia al diálogo

Tras dos semanas al turno de la palabra, los funcionarios de la CSS advirtieron y reiteraron varios puntos críticos en el manejo de la entidad: que las reservas del subsistema de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se acabarán en 2025, que los ingresos anuales no cubren el enorme pago que hay que hacerle a los jubilados, que los sistemas informáticos no se comunican entre sí – y esto dificulta la obtención de información financiera confiable-, y que la pandemia exacerbó todas las debilidades estructurales.

