la reacción en caliente de Lionel Messi con un integrante del plantel de Países Bajos

Por otra parte, el goleador de la selección en el Mundial, se refirió al arbitraje de Mateu Lahoz : “Del arbitraje mucho no se puede hablar porque te sancionan y no podés ser sincero. La FIFA tendría que rever estos casos, un árbitro de esta altura no puede dirigir este partido de cuartos de final. Por culpa de él terminamos en prórroga, todas las chiquitas para ellos y siempre te jugaba en contra con algunos detalles para inclinar la cancha ”.

You May Also Like