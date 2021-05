La reacción de Valbuena a la vuelta de Benzema a la selección seis años después del caso de chantaje

Karim Benzema volverá este verano a la selección francesa seis años después de su último partido con ‘Les Bleus’. El delantero fue apartado del equipo de ser acusado por extorsión a un compañero en el equipo, el centrocampista Mathieu Valbuena, actualmente en el Olympiacos griego.





Tras conocer que Benzema ha sido convocado de nuevo por Didier Deschamps, que hasta ahora se había negado rotundamente a llamarlo, el propio Valbuena concedió una entrevista para RMC Sport en el que fue preguntado por su opinión por del retorno del que fuese su compañero al combinado nacional.

Valbuena se mostró indiferente y aseguró “no tener nada que decir al respecto”. Sin embargo, si apuntó que “si puede aportar algo positivo a la selección de Francia, mejor para ‘Les Bleus’“. No obstante, el de Olympiacos ve un ganador claro en toda esta situación: Deschamps.

“Para mí, Didier Deschamps sale ganador en todos los casos. Si funciona, diremos que supo adaptarse pese a un contexto difícil. Pero si falla, no le culparemos. Eso es que lo sabe hacer muy bien”, opinó, sin remarcar que el seleccionador podrá sacar pecho de no haber llamado al delantero todos estos años.

Finalmente, explicó que no ha tenido nada que ver en la decisión y que Deschamps no se ha puesto en contacto con él en los últimos tiempos. “¿Si el seleccionador me llamó? No, y no espero nada de nadie. Yo vivo mi vida y disfruto en el campo. No espero nada de Didier ni de nadie”, concluyó, explicando que no cree que vuelva a la selección.