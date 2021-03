La reacción de los candidatos a la presidencia del Barça tras la detención de Bartomeu y el ‘Barçagate’

Hem d’acabar totalment amb la corrupció i amb les corrupteles. Ens neutralitzen, maten la meritocràcia… És una manera de fer inherent a una època que cal extirpar, si volem tirar endavant com a país sense rèmores ni pors. És la meva raó principal per donar suport a @victor_font https://t.co/a5BuQ19Kcl

El primero en referirse a lo sucedido de manera explícita ha sido Freixa, que fue directivo tanto con Laporta como con el propio Bartomeu. “Demasiada gente queriendo hacer daño al Barça. No lo permitiremos. Nunca caminarás solo “, ha escrito en twitter. La última frase ha generado no poca polémica, ya que no queda claro si se refiere al club como entidad o al detenido Bartomeu.

Según ha saltado la noticia de la detención del expresidente, muchas miradas han ido a las redes sociales de Víctor Font, Joan Laporta y Toni Freixa . Su opinión no es baladí en este asunto e incluso puede cambiar la intención de voto si no es la que esperan sus potenciales electores.

