La reacción de Lebron James tras el contrato millonario de Kyle Kuzma

La superestrella de la NBA, Lebron James reaccionó a la extensión de contrato que los Lakers le dieron a Kyle Kuzma por 3 años y 40 millones de dólares.

Los Lakers por fin llegaron a un acuerdo con el alero Kyle Kuzma, el alero le había dejado saber al equipo que quería una respuesta sobre su fututo en la organización. Por fin el equipo de los Ángeles dio un paso al frente y le dio una buena extensión.

Kuzma fue el único del joven núcleo de los Lakers que no fue enviado a New Orlenas por Anthony Davis, gracias a que su estilo de juego se adapta con el de Lebron James. Jugador con el que Kuzma establece una buena relacion dentro y fuera de la cancha.

El rey de la NBA, Lebron James reacciono a la extensión de Kyle Kuzma:

“Felicidades hermano, la siguiente sena va por tu cuenta! Vino chronicles”, fueron las palabras de Lebron James vía Twitter.

KUUUUUZZZZZZZZZZZ!!! Congrats bro!!! Next dinner on you for sure! Vino chronicles 🤣🤣 @kylekuzma https://t.co/anaseyjXIl

— LeBron James (@KingJames) December 20, 2020