La reacción de Joan Laporta cuando le preguntaron por la finalización del contrato de Lionel Messi con Barcelona

Al mismo tiempo que se desarrolla todo el tema Messi y la Junta Directiva evalúa las mejores opciones para poder reforzar a la plantilla, el club también intentó una tratativa para evitar que Pedri sea citado a la selección española Sub 23 que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio . El club entiende que una de sus figuras no tendrá descanso luego de ser parte del combinado de su país que está disputando la Eurocopa , pero la respuesta desde la federación fue negativa . De este modo, si España llega a la final de los Juegos, con fecha para el 7 de agosto, el Barça deberá darle dos semanas de vacaciones al mediocampista como indica el convenio y de ese modo quedaría ausente para, al menos, la primera fecha de la Liga de España.

