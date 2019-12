La razón por la que Pedro Sánchez necesita un acuerdo con los separatistas catalanes

Ningún bando tiene mucho espacio para maniobrar, pero ambos podrían ganar mucho. Los separatistas llegaron a un vacío en 2017. Ningún gobierno europeo está preparado para aceptarlos, y las elecciones han refutado en repetidas ocasiones su pretensión de hablar en nombre de la mayoría en Cataluña. “Muchos separatistas ahora se dan cuenta de que no hay manera de progresar sin un acuerdo”, dice Miquel Iceta, líder de los socialistas en Cataluña. Por su parte, los líderes políticos en Madrid tienen motivos para tratar de disipar el conflicto catalán. Aunque la economía catalana, que conforma una quinta parte del producto interno bruto de España, ha demostrado ser resistente, el conflicto implica un costo de oportunidad en aumento. Además, el fracaso de España al no poder convencer a más de dos millones de personas de que tienen un futuro en el país es negativo para su imagen.

Los detractores tienen un argumento más sólido cuando se trata de las conversaciones con Esquerra. “El presidente está negociando con un partido cuyo apoyo a la legalidad es dudoso”, dice Carlos Aragonés, diputado del Partido Popular. En 2017, los funcionarios electos de Esquerra en Cataluña ayudaron a organizar un referendo ilegal y una declaración de independencia mediante lo que muchos españoles consideraron un intento de ataque a la Constitución. Oriol Junqueras, el líder del partido, recibió una sentencia de trece años en prisión por eso. Esquerra quiere charlas de gobierno a gobierno, una “reunión de iguales” en la que el gobierno catalán pueda proponer un referendo sobre la autodeterminación, como lo dice Pere Aragonès (que no está relacionado con Carlos Aragonés), adjunto de Junqueras. Los críticos dicen que no puede haber igualdad entre el gobierno central y una región.

Si se forma la coalición, algunos impuestos aumentarán y tomará más tiempo eliminar el déficit fiscal. No obstante, el pánico parece excesivo. Podemos ya está en funciones en seis gobiernos regionales. En las campañas de este año, Iglesias enfatizó su apoyo a la Constitución . Es probable que sea uno de tres vicepresidentes a cargo de asuntos sociales. Podemos no gestionará la política económica ni la política exterior en el gobierno propuesto, señala el funcionario de gobierno.

Sin embargo, eso involucraría un doble repliegue para Sánchez, y enfatiza la manera en que el atasco político de España se ha entrelazado con el enfrentamiento por la independencia de Cataluña. Sánchez ganó una pluralidad de curules en el Congreso en una elección en abril, pero no fue cuantiosa: solo 123 de los 350 totales. A lo largo del verano, puso fin a las charlas tibias sobre la coalición con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. En contra del instinto de dirigentes más experimentados de su partido, convocó una elección nueva para el 10 de noviembre con el fin de buscar “un gobierno progresista sólido que no dependa de los separatistas” , como lo dijo un funcionario de gobierno.

