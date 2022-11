La razón por la que el actor Brendan Fraser se niega a asistir a la próxima gala de los Globos de Oro

Luego, exigió y recibió una disculpa, pero Berk le dijo a GQ en 2018: “Mi disculpa no admitió haber actuado mal, lo habitual: ‘Si hice algo que molestó al Sr. Fraser, no fue intencionado y me disculpo'”.

“Es por la historia que tengo con ellos. Y mi madre no crió a un hipócrita . Me pueden llamar muchas cosas, pero eso no”.

Cuando se le preguntó a Fraser en una nueva entrevista con la revista GQ si iría a los Globos de Oro del próximo año si fuera invitado, respondió: “Tengo más historia con la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que respeto por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. No, no participaré”.

La estrella, conocida por películas de The Mummy , es uno de los favoritos de la temporada de premios de Hollywood por su papel en la película The Whale.

