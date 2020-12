‘La raspadura’ de Sandra Sandoval fue protagonista en redes sociales

Todo Panamá quiere a Sandra Sandoval porque siempre es ella, es natural y espontánea. Nos encanta porque suele subir videos de casi todo lo que hace, hasta cuando se hace un tinte de cabello. Es más, el viernes subió uno a su cuenta, pero dejó claro que no le preguntaran el número del tinte porque ya lo ha repetido varias veces. ¡Ajá!

Pero el tinte esta vez no fue el protagonista, fue su raspadura que se marcaba por culpa de su “short”.

“La Gallina fina” estaba bien, pero bien concentrada dividiéndose el cabello y poniéndose la coloración, porque ya se le veían las canitas, hablaba de todo un poco, pero cuando se ponía de frente a la cámara del celular ahí a los hombres le daba una “cosa”. ¡Padre de la gloria!

“No quiero ni saber lo qué te van a decir los hombres”, “qué fue lo que dijo, pues me concentré en otra cosa”, “creo que nadie le prestó atención a lo que decías Sandra”, “se ve la raspadura”, “joo Sandra, tremendo tamalón”, “Sandra, lo que tenías de nariz se te ve para abajo”, “joo namá eres coneja”… Y así hay un montón de comentarios en su propio “post”.

Sandoval no le metió mente a esos comentarios y siguió subiendo sus videos a su cuenta personal de Instagram.

El bochorno más grande

Hace semanas Sandra subió un #TBT de cuando posó desnuda para la revista Soho. “Hace como 12 años me propusieron hacer unas fotos y yo contenta me las tomé, pero pensaba que no me iban a sacar completa y no me las mostraron hasta que vi la revista en el supermercado , casi me mueeeerooooooo. Fue el bochorno más grande que yo he sentido en tooooda mi vida”, explicó.

Hoy le dicen vieja, pero se ve mejor que muchas a su edad.

Sandra Sandoval lleva una rutina estricta de ejercicios y come saludable para mantener ese cuerpazo.