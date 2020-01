La rápida reacción de un médico salva a un perro cuya correa se había quedado atascada en un ascensor

“Intenté abrir la correa en un primer intento pero no funcionó. Traté de romperla a la fuerza pero simplemente no pude hacerlo”, ha dicho Awad al canal americano, contando cómo el perro emitía quejidos de asfixia al estar colgado por el cuello con la correa que se había quedado enganchada en la puerta del ascensor.

You May Also Like