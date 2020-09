La rama panameña de Gabo

Martín, no obstante, desarrolló por casi dos décadas una biografía (no oficial) con mucha investigación, entrevistas y con información suministrada por el propio Gabo.1885 es un año crucial en Panamá. Fue ocupado por tropas de Estados Unidos (EU) en medio de la construcción francesa del Canal, bajo el mando de Fernando de Lesseps. Al dejar desprotegido el país Colombia, hubo una intentona separatista, ante lo cual EU, recelosa de Francia, invadió, y un buque de la Armada chilena se desplazó para un contrataque.

