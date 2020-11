La RAE recomienda para reírse por escrito ‘ja’ mejor que ‘ha’ y explica por qué no se dice ‘sintigo’

Otra explicación a una duda habitual incluida en el libro es la de por qué se dice ‘conmigo’ y no ‘sintigo’ . “Para explicar esta anomalía, hemos de remontarnos a la lengua latina . La preposición latina ‘cum’ (‘con’) se posponía a los nombres personales (‘mecum’, ‘conmigo’), algo que no ocurría con la preposición latina ‘sine’ (‘sin), que siempre aparecía antepuesta (‘sine me’, ‘sin mí’).

