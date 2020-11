“La RAE no se da cuenta de que a casi nadie le interesa lo que dice”

Para Llamazares, tanto los populismos políticos como las crisis sanitarias “pueden servir para ponernos en nuestro sitio” . En este caso de pandemia, no obstante, no quiere cargar toda las culpas en la gestión política, puesto que tiene la “sospecha” de que los ciudadanos eligen a sus dirigentes “para tener a quién echarle la culpa de los problemas”.

“No he dedicado ni un minuto de mi vida a pensar en la RAE. Como otros organismos de este tipo, como la Real Academia de la Historia, lo que no se da cuenta es de que son instituciones que no le interesan a prácticamente nadie lo que digan , dicho sea con todos mis respetos a algunos académicos y amigos a los que admiro”, ha afirmado en una entrevista con Europa Press Julio Llamazares , al ser preguntado por este asunto.

