La radiografía del servicio público: ineficaz y clientelista

El no cumplir con los acuerdos internacionales que buscan el mejoramiento de la función pública, no tener normas mejor estructuradas en materia de transparencia ni una carrera administrativa robusta que valore el profesionalismo forman parte de las falencias que arrastra Panamá en estos asuntos.

Mientras, un exdirigente gremial dijo: “tenemos que avanzar hacia un Estado más independiente y serio; no se entiende que los funcionarios de un gobierno no sirvan para el próximo gobierno y se les saque de sus funciones. Esto ha llegado a generar que los servidores públicos se cambien de partido político para así no perder el trabajo”.

De hecho, en entrevistas hechas por el PNUD algunos funcionarios –cuyos nombres no se detallan– así lo dicen. “ No es posible pensar que todos los funcionarios que son elegidos en cargos clave del Estado están ahí por sus capacidades. Muchos que son altos directivos fueron elegidos por la cercanía de ellos con el gobierno que le toca asumir, y por eso tenemos tanta gente que entra y sale de la administración del Estado panameño cada cinco años”, expresó un funcionario al PNUD.

