La radicalización en nombre de la Democracia: ¿El fin de la República?

Mi escrito de hoy no hablará de capitalismo Vs. socialismo, ni de izquierda Vs. derecha. Más bien trataré de demostrar cómo la radicalización hacia ambos extremos del espectro político está invalidando el centro y (en nombre de la democracia) poniendo en riesgo a La República como nuestra forma de gobierno.

Tomemos el ejemplo de los Estados Unidos. Junto con los votos populares que se dan en cada Estado, conviven: El colegio electoral, el senado, el “fillibuster” (táctica dilatoria de la minoría para tumbar proyectos de ley), el veto presidencial, la separación clara y contundente de la religión y el Estado, una Corte Suprema cuyos miembros son nombrados de por vida y un largo etcétera. La misma existencia de estos elementos claramente “antidemocráticos” (porque lo son, sin lugar a dudas) explica que los próceres de esa nación no querían un gobierno de las mayorías (lo cual sería la democracia), sino un gobierno de constitución y ley, donde los representantes son electos, pero los derechos básicos individuales (vida, libertad, propiedad) no son negociables y siempre serán respetados, independientemente de quién sea mayoría y quién no. En fin, una República.

Una consecuencia directa de este accionar es el diálogo, el consenso, el compromiso. En otras palabras, abandonar los extremos y converger en el centro del espectro político. Cualquier elección que recuerde en Estados Unidos tenía el mismo patrón: Primarias internas más radicales, pero a la hora de la elección general, tanto demócratas como republicanos, se movían hacia el centro para tener opción de triunfo. Un importante porcentaje de la población no participaba en las elecciones, porque sentía (con razón) que no habría una diferencia en su vida si ganaba uno u otro candidato. Es más, me atrevería a decir que la elección del actual presidente en el año 2016 fue en parte producto de que muchos ciudadanos lo percibieron más “centrista” que su contrincante, a la que percibieron muy radical. (Si se equivocaron o no, está en cada quien tener su propia opinión).

Estados Unidos tendrá nuevamente elecciones el 3 de noviembre. Independientemente del resultado, vemos un escenario totalmente diferente. Esta vez los candidatos no miran al centro como su estrategia, sino, por el contrario, caminan hacia los extremos, buscando los elementos más radicales de lado y lado, los contrincantes se vuelven enemigos. Esta vez, los estadounidenses no están escogiendo entre Biden y Trump ni entre demócratas y republicanos.

Hoy, precisamente por el hecho que los elementos más radicales de cada lado están promoviendo las agendas y plataformas, el electorado está escogiendo entre una izquierda abiertamente socialista que (aunque se vista de escandinava) pretende cambiar diametralmente al país (sobre todo en el aspecto económico) promoviendo el conflicto y la lucha de clases y razas; y una derecha totalmente secuestrada por un fundamentalismo religioso, la cual pretende (muchas veces en el nombre de Dios) controlar la vida personal de los ciudadanos.

Así vemos que ambos candidatos, lejos de condenar las acciones de estos grupos radicales, tengan reacciones tímidas o de justificación en algunos casos.

Viendo lo que está ocurriendo en nuestro país hoy día, tenemos que vernos en ese espejo. Aquí basta con ver las noticias y pareciera que ser empresario es sinónimo de malo y corrupto; promover consenso y no pelea es sinónimo de vendido; estar en contra de un encierro total es sinónimo de poner el dinero por encima de la salud y ser inconsciente; estar a favor de los derechos civiles por igual para todos es sinónimo de ser hereje o ser anti panameño.

En fin, aquí también vemos como el populismo invalida cada vez más al ciudadano. Aún falta para nuestras elecciones, pero veámonos en el espejo del ejemplo que puse, y siempre tengamos en mente que lo más importante para proteger son nuestras libertades individuales, es decir, nuestra República.

La autora es ingeniera industrial, consultora en procesos tributarios.