“¿La pureza del fútbol es jugar la Supercopa en Arabia Saudí?”

“Las federaciones y las ligas profesionales han reaccionado con críticas y, sobre todo, con muchísima agresividad. La UEFA con Ceferin al frente y con la estrategia del chantaje, ha llegado incluso al insulto. Ha insultado a los responsables, al presidente de la Juve, Andrea Agnelli , como si él fuera el defensor de las esencias del fútbol. Más autoridad que la familia Agnelli respecto al fútbol que Ceferin. Pero además amenaza a jugadores, clubes y a estos 12 equipos: Madrid, Atlético, Barcelona, United, Liverpool… Los grandes de la historia en Europa. La UEFA no es precisamente una organización transparente, limpia y honesta . Quiere seguir controlando el cortijo particular. Y para ganarse al resto de clubes, están vendiendo con mentiras que se van a acabar las ligas nacionales”.

