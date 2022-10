La puntería de Lejeune detrás de la victoria de Rayo Vallecano ante Cádiz

A los dos equipos les toca jugar el próximo partido de la liga el sábado 22 de octubre. El Rayo Vallecano jugará ante Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán a las 7 a.m. y el Cádiz se enfrentará de local al Atlético de Madrid a las 7 a.m. en el Ramón de Carranza.

