la pulsera inteligente con la pantalla más grande del mercado

Por terminar el capítulo de las notificaciones, podrás recibirlas de cualquier app , pero no responderlas. Lo mismo con las llamadas: se te notifican, pero no puedes aceptarlas -aunque colgarlas sí-.

Como decíamos no hay tirones en el manejo ni tampoco lag en las notificaciones , así que en ese sentido es funcional y correcta. Una pequeña pega con respecto a las notificaciones es que no se nos enciende la pantalla cuando nos llegan, por defecto solo vibra, lo que puede ser un poco incómodo si estás acostumbrado a verlas aparecer por sí solas.

Puede que esto no sea gran cosa, pero cuando lo pones al máximo en la calle y se te olvida cambiarlo al llegar a casa, cuando se te hace de noche te puedes llevar un buen fogonazo de luz con la pantalla. Otro pequeño fallo es que, además, en el menú de ajustes rápidos -tocando de arriba a abajo- no aparece ese cambio del nivel de brillo y, ya que no es automático, hubiera venido bien .

Y no solo nos gusta porque sea grande, es que además se ve muy bien, con buena nitidez -nada de píxeles indeseables- y buen nivel de brillo en el exterior . Aunque podemos sacar aquí otra pega: no tiene ajuste automático del brillo, así que tendrás que ser tú quien decida qué nivel quieres ponerle y hacerlo de forma manual. Podrás elegir entre 1 y 5 y nosotros te recomendamos que lo dejes al 3.

El diseño nos ha gustado bastante porque además de ser funcional es, como decíamos, elegante. Los acabados parecen duraderos y de calidad y en este sentido podemos decir que, si bien la marca no especifica nada al respecto, en el tiempo que hemos llevado la band no ha sufrido ningún rasguño en la pantalla. Buena resistencia.

