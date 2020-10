La psoriasis, más allá de la piel

En la 67ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció a la psoriasis como una enfermedad no transmisible, crónica, dolorosa, incapacitante y que desfigura, para la cual aún no hay cura, pero es tratable. Así mismo, reconoció que además del dolor, picazón y el sangrado que causa la psoriasis, muchas de las personas afectadas en todo el mundo sufren estigmatización y discriminación social y laboral causando depresión y ansiedad.

