La psiquis delictiva | La Prensa Panamá

Por ello consideramos que estos fenómenos rehabilitadores deben contemplar las nuevas modalidades sociales post libertad, las nuevas conciencias y las nuevas subjetividades del exconvicto adquirida en su corto o largo encierro, para que se acorte la distancia entre el discurso y lo práctico, y estos programas no se sigan convirtiendo en una vía sistemática de evadir el penal, dando continuidad a su trayectoria criminis y afectando a los que sí aspiran a liberarse no solamente de los barrotes, sino también de la psiquis delictiva.

Quizás el trabajo comunitario sea un beneficio para la sociedad, pero no tanto así para el sancionado, debido al estigma que va arrastrando, que no lo sorprende a él, sino que lleva aparejada una reacción social de rechazo y, como consecuencia, su personalidad tiende a librar una batalla con el proceso de transformación del “ instrumental humano ”, por la tendencia del comportamiento derivado de múltiples circunstancias y que son las variables que se hacen relevantes en la aparición influyente, cuando se miran directo la presión de la necesidad, nuevamente el ofrecimiento de los cabecillas y la elección que le plantea la verdadera construcción personal, que buscan estos programas del cumplimiento de una pena bajo una libertad controlada, pretendiendo una efectiva evolución resocializadora.

Pero no es sencillo estabilizar la efectividad del sistema con el fenómeno de la resocialización, ya que nos encontramos frente al realismo criminológico del verdadero efecto intimidatorio que debe provocar la sanción penal en la psiquis del individuo, para no repetir su conducta delictiva.

A pesar de la situación extracontinental provocada por la pandemia que ha puesto a prueba todo el contexto del ingenio humano y su capacidad de respuesta frente a este inesperado desafío en la segunda década del siglo veintiuno, el mundo exterior de la criminalidad en Panamá ha continuado experimentado cambios en su desplazamiento delictivo y su actividad no ha podido detenerse o detenerlas los controles “ territorializados ” o rutinas de confinamientos, ordenados por los decretos ejecutivos utilizados como instrumento de legalidad, cuya validez jurídica no pretendemos abordar en este apartado.

