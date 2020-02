La psicología tras los comerciales del Super Bowl

Los anuncios no se irán a ningún lado, pero no tienen que ser dolorosos. Algunos incluso son entretenidos. ¿Ver cuatro horas de fútbol? Eso es otra cosa.

Es gracioso. Presenta a una actriz conocida. Cuenta una pequeña historia, en el sentido de que hay que mirar continuamente para saber a quién está regañando Christina Applegate —el giro de que son los personajes de M&M y no sus hijos—. Es lo que en la industria se conoce como un anuncio “prémium”. ¿Es TV que HAY que ver? No. Preferiría pasar al próximo episodio de “Schitt’s Creek” sin interrupción? Sí. Pero si ver este tonto anuncio de M&M significara streaming gratis para mí, entonces podría preferir esa opción. Después de todo, una de las mayores razones por las que las personas cortan el cable es para ahorrar dinero. Algunas compañías, como Comcast, han notado la frustración por la enorme variedad de suscripciones de streaming que se avecinan y está analizando los anuncios como una posible solución.

Por ahora. muchas de estas aplicaciones, como Netflix, han preferido no poner anuncios. Sin embargo, puede que esto no dure para siempre: la publicidad tiene un posible rol grande en el futuro de la TV por streaming , como lo ha tenido para las cadenas de cable. Por una parte, los anuncios son fuentes lucrativas de ingresos para las programadoras. Por otra, los anunciantes quieren acceso a la cada vez mayor audiencia de streaming . Finalmente, el apoyo de los anuncios al streaming puede significar suscripciones más baratas para el mejor contenido. Entonces, el Super Bowl LIV de este domingo —entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City— llega como un recordatorio oportuno de que, pese a toda la aversión anecdótica a los anuncios, no siempre son tan malos.

