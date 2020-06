La prueba en la que Alex Zanardi sufrió el accidente no tenía autorización y se consideraba una “excursión individual”

Tampoco lo sabían los Carabinieri , que argumentan la presencia de una patrulla en un coche como “un acto de cortesía” por la participación de un “personaje ilustre” como es el caso de Zanardi. No obstante, no era el único: ciclistas profesionales como Daniele Bennati también rodaron durante unos kilómetros con el pelotón.

Según ha desvelado el ‘Corriere della Sera’, la ‘Obiettivo Tricolore’ se programó mes y medio antes de que acabe la prohibición en Italia para disputar carreras ciclistas , que no finaliza hasta el 1 de agosto. Esto hizo que la organización de esta cita, con la colaboración de la Federación Italiana, estuviera regida por la norma de salidas de deporte no profesional a la calle. Es decir: se disputó sin autorización oficial como prueba ciclista.

