La prueba de fuego del Nuevo Panamá Solidario

Una encuesta de la consultora GAD3 para La Prensa reveló que 8 de cada 10 consultados apoya el plan Panamá Solidario (el 79.8% de los encuestados); apenas el 19.3% mostró su desaprobación, y el resto (0.9%) no sabe o no responde.

Agregó, además, que espera el Gobierno cuente con el recurso humano necesario para la implementación del programa. “Ojalá no haya que contratar a un montón de gente para gestionarlo”, concluyó y analizó que la medida puede tener un efecto “disuasivo”, pues algunas personas no se inscribirán y dejarán de recibir los fondos.

