La próxima generación del Apple Watch podría ser capaz de medir la glucosa en sangre de sus usuarios

El próximo Galaxy Watch de Samsung también podría obtener una función de control de glucosa en sangre no invasiva, según filtraba Korea IT News. La que sería la cuarta generación del reloj inteligente de la firma se presentará previsiblemente en la segunda mitad de 2021 y, siempre según el medio asiático, utilizaría un sensor óptico para detectar el nivel de glucosa en sangre sin tener que extraer sangre .

¿Cómo es esto posible? El ‘Apple Watch Series 7’ -o cualquiera que sea el nombre del dispositivo , si la marca no sigue con la dinámica de la numeración- llevaría integrado un sistema que utiliza espectroscopia de absorción , que es lo que suelen utilizar casi todas las propuestas de sistemas no invasivos para monitorizar la glucosa.

