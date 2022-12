La próxima generación de vacunas contra la covid-19 está en desarollo

La primera vía de entrada y multiplicación del SARS-CoV-2 son los tejidos que recubren la boca y la nariz, llamados mucosas. Al encontrarse en una zona tan expuesta, estos tejidos contienen un sistema muy sofisticado de defensa inmunitaria. De hecho, si el virus no pudiera reproducirse en nuestras mucosas, no lo transmitiríamos a otras personas y desaparecería. Este es el objetivo que se han planteado las estrategias de vacunas de mucosas, o “esterilizantes”.

