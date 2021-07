La prórroga, el humo y la infamia

Si bien el contralor dio su bendición, también recomendó revisar las tarifas por movimientos de contenedores, impuestos y otras actividades que realiza PPC. Sin embargo, la directiva de AMP le pasó la pelota al director de la institución quien, se me ocurre, no tiene la misma capacidad negociadora. Tampoco se animaron a poner coto al sabotaje empresarial que ha estancado el crecimiento portuario, o a exigir la devolución de las tierras que PPC se comprometió a desarrollar, y que hoy alquila por millones. Millones que no recibe Panamá.

You May Also Like