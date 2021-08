La propuesta ‘GloBE’ de la OCDE

Adicionalmente, con la propuesta del “GloBE” se establecería una regla que limita la deducibilidad de los gastos cuando la entidad generadora de la renta haya sido sometida a una imposición efectiva inferior del 7.5% de impuesto (under taxed payments – UTP). Por ejemplo, los gastos que se causen en los regímenes fiscales preferentes no serán deducibles en la otra jurisdicción.

You May Also Like