La propuesta de Rommel | La Prensa Panamá

Recién llegó el virus, el gobierno nacional estaba a la ofensiva. Se asesoró, delegó funciones y actuó decididamente. Tuvo un éxito mundial (cuarentena y ley seca, que le quita el combustible a las reuniones). Pero ahora, ante la necesaria apertura, estamos a la defensiva (el virus ya llegó hasta el punto más recóndito de la geografía nacional) y no se ha cambiado la táctica. La consecuencia es que tenemos una relación de muertes vs. población de las peores del mundo.

