La propuesta de Apple que podría conquistar el mercado

Aunque por el momento, estas mascarillas no están a la vareta para el público general y sólo se han distribuido entre los empleados de la firma, no sería descabellado pensar que en un futuro no tan lejano la marca acerque este producto a sus consumidores más fieles.

La razón no es otra más que la preocupación del grueso de los usuarios por evitar contagios de un virus que parece no tener fin.

You May Also Like