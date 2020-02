La profundidad de BoJack

Todo contado con un ritmo dinámico, sin temor a arriesgar, con capítulos que se van a los extremos como Fish Out of Water (silente) o Free Churro (un brillante, sincero y conmovedor monólogo de 26 minutos de BoJack tras la muerte de su madre).

Y encima, lo dicho, los primeros capítulos no son el mejor ejemplo de su constante y progresivo ejercicio de análisis. Pero después es capaz de abordar, por ejemplo, el nihilismo o el absurdo siguiendo el ensayo filosófico El mito de Sísifo de Albert Camus (“en el gran orden del universo, solo somos pequeñas luces que un día serán olvidadas…”), el existencialismo (“sabes lo que quieres y no lo obtienes o obtienes lo que quieres y luego no sabes lo que quieres”), los lamentos de las oportunidades que se fueron (“he perdido mucho tiempo sin hacer nada, imaginando cómo pudo haber sido…”), el movimiento #Metoo (“¿acaso es más importante la reputación de un hombre que la vida de las mujeres que arruinó?”) o la dureza de la vida (“estoy así de cerca de caer en un abismo…”).

Creada por Raphael Bob-Waksberg para la plataforma digital Netflix , BoJack Horseman se estrenó en 2014 y hace unos días se liberaron los últimos episodios que concluyen el relato del asenso y caídas (¡muchas!) del protagonista, BoJack Horseman , un caballo maduro antropomorfo que tras probar las mieles de su meta de vida, ser una famosa estrella del mundo de “Hollywoo” [sí, sin la “d”], empieza a descubrir que el dinero, la admiración del público o la compañía de hermosas mujeres, no llenan su vacío interno y no son suficientes para sentir la plenitud que todo ser aspira: ser feliz.

