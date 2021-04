La prioridad debe ser reanimar la economía

Más que medidas de extensión de los alivios, es buscar la forma de tener la capacidad de reactivar al sector privado con créditos para generar empleo. Extender medidas lo que hace es elevar el nivel de incertidumbre en el manejo de los portafolios. Es importante dar claridad de cómo se van a comportar esos portafolios, esos cerca de $22 mil millones que están en alguna condición de alivio, hay que darle ya sensibilidad para analizar cuáles son los clientes que están en alguna condición de riesgo de no pago. Pero no podemos seguir con estas condiciones generales que le quitan flexibilidad a los bancos para prestar.

El desempeño del sistema bancario relacionado con el ahorro ha sido muy bueno y se mantiene a febrero de 2021. Los ahorros están creciendo a dos dígitos. Eso es importante porque es el pilar de cualquier sistema bancario. Crecen los depósitos locales y eso es un buen factor. Mientras que el tema de los créditos tenemos que aclarar que los préstamos están relacionados con el comportamiento de la economía. Panamá registró una de las cuarentenas más estrictas de toda la región y eso tuvo un impacto en el decrecimiento del producto interno bruto que se redujo en casi 18% y eso se reflejó a su vez en los créditos. Los préstamos en 2020 estuvieron 50% por debajo de lo que era 2019 o pre-pandemia. Este año vemos que febrero, marzo y abril comienzan a tener cierto dinamismo y percibimos optimismo en el empresario. El sector privado es fundamental para la recuperación económica de Panamá y es el mayor generador del negocio en Panamá, representa 75% del producto interno bruto del país y 80% de la inversión de Panamá. Hemos visto optimismo en el inversionista y eso es bueno porque comienza a reactivarse la demanda de crédito. Empieza a subir esa velocidad porque ya los desembolsos de febrero son mejores que lo que veíamos en noviembre de 2020. Aún no hemos superado la pandemia pero cada uno debe tomar conciencia del autocuidado y vivir las medidas de seguridad para no poner en riesgo la reactivación económica.

