La principal diferencia entre el coronavirus actual y los anteriores es su capacidad para infectar todos los tejidos

“Todas estas dosis se repartirán en la Unión Europea según vayan estando disponibles y con base en la población de cada país”, ha aseverado. No obstante, “ no se puede dar una fecha concreta en la que las diferentes vacunas se podrán utilizar, pues, en primer lugar, tienen que completar todos sus estudios clínicos y posteriormente ser evaluadas y aprobadas por las Agencias de Medicamentos”.

Así, durante su charla, el especialista ha querido resaltar que este proceso “no se está haciendo a costa de que la calidad de las vacunas no esté garantizada”, pues los procedimientos que se han utilizado hasta ahora para garantizarla “ no se ha cambiado “.

You May Also Like