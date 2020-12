La primera victoria de Sergio Pérez en F1, una reivindicación perfecta de un piloto ‘top’ sin equipo para 2021

En este contexto se ha producido una primera victoria de Pérez que le valdrá como un argumento clave en su negociación con un equipo que ya ha llamado a su puerta: Red Bull . La escuadra de las bebidas energéticas ha agotado su otrora extensa cantera, y el desastroso Alex Albon no ha dado muestras de ser mínimamente aceptable para un equipo de semejantes expectativas. No así Pérez, que pese a contradecir la cacareada filosofía de los ‘toros’, está en la ‘pole’ para ser compañero de Max Verstappen en 2021, frente a otros candidatos como Nico Hulkenberg .

