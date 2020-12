“La primera vez que me dio una paliza mi hijo de 3 años intentó defenderme”

A pesar de todo lo vivido, reconoce que no le sale “odiar” a su ex .

Sin embargo, siguió con él y solo pudo dejarle hace ahora tres años. “ El amor a mis hijos fue lo que me hizo romper . No podía permitir que vivieran eso”, dice a la publicación del corazón.

Vejaciones, maltratos… Ahora plasmados sobre las páginas de Lecturas. “Mi hija me pidió varias veces que lo denunciara. Con 7 años me dijo: ‘Siempre dices lo mismo, que no va a volver a pasar y siempre pasa”.

You May Also Like