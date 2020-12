“La primera respuesta fue errónea y poco reflexiva”

“ En un primer momento se optó por la salud. No había camas en los hospitales y había que cerrar las calles. Se dijo claramente: la economía, fuera de juego. Ahora la situación no es comparable, a día de hoy es posible hacer frente en mayor o menor medida a la coyuntura sin un confinamiento”, incide Postigo, que es también directora del Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria.

También muy crítica con esta coyuntura se muestra Postigo, que expone que, aunque hay algunos casos de actuaciones ejemplares, la valoración general es “negativa” y el país “no aprobaría” en la gestión de estas situaciones. “Nos hemos dado cuenta tarde de lo que estaba ocurriendo y habría que depurar responsabilidades. España no ha estado a la altura , no ha sabido proteger a los ancianos”, lamenta, y denuncia que en ocasiones esta incapacidad ha redundado en depresiones e incluso fallecimientos prematuros.

Esta circunstancia, que se ha abordado de forma dilemática, según De Montalvo, ha estado estrechamente relacionada durante la pandemia con el acompañamiento al morir . No solo en residencias de mayores, sino también en hospitales, muchos enfermos no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus seres queridos y fallecieron solos. Por eso, el Comité de Bioética redactó una declaración para invitar a mejorar esta situación y abogar por un entorno más compasivo. “Se podría haber hallado una solución intermedia “, afirma.

You May Also Like