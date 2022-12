La primera periodista deportiva panameña en ser acreditada por FIFA para cubrir una Copa del Mundo

Quienes la conocen le han dicho que no vea esta oportunidad como un sueño cumplido, sino como el fruto de años de trabajo y dedicación. “Lo veo como una gran responsabilidad. Es una meta laboral que siempre quise cumplir, pero no pensé que sucedería tan pronto. A mitad de este año mi vida cambió por completo”, cuenta la reportera en entrevista a Ellas desde Qatar.

Itzel Luna responde mi llamada desde Panamá con una disculpa. “Hace un rato cuando me llamabas, estaba en medio de una locura de argentinos que gritaban como si el mundo se fuese acabar”, me dice apenas nos logramos saludar por llamada de WhatsApp.

