La primera enfermera vacunada en Italia contra el coronavirus, amenazada en redes sociales

“Llegaron a cuestionar si las fotos de las vacunas eran verdaderas, alguien dijo que la aguja no estaba ahí , otros especulaban con que esas imágenes no se habían tomado en ese momento… la feria del absurdo”, concluye la joven.

“Como trabajadora de la salud (vacunarse) es lo correcto. Los insultos no me han hecho cambiar de opinión” , dijo Alivernini, que explicó que además de las amenazas y los improperios, ha visto cómo incluso se llegó a poner en duda la veracidad de las vacunaciones.

