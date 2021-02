La primera dosis de Pfizer es eficaz en un 85%

En ese tiempo, 7 mil 214 habían recibido la primera dosis, los mil 895 restantes, no. De la muestra, 170 personas contrajeron la enfermedad, de las que 89 formaban parte del grupo de empleados que no habían sido vacunados aún.

La primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer/BioNtech es eficaz en un 85% dos a cuatro semanas después de su administración, según un estudio israelí, que invita no obstante a no renunciar a la segunda dosis.

