la previsible llegada de refugiados divide a los países miembros

“ No es algo que esté sobre la mesa ahora”, cuentan de forma muy escueta fuentes consultadas por 20minutos sobre el asunto de los refugiados. Y no lo está porque genera una división muy fuerte entre países. Hay que tener en cuenta que la política migratoria es competencia de los Estados miembros y que sin un acuerdo en el seno del Consejo hay poco margen de maniobra . De momento, ese acercamiento ni se va a explorar.

