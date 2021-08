La prevención en el uso de la tecnología

La evolución y la revolución tecnológica conceptualmente parecieran ser lo mismo, no obstante, atienden a escenarios y elementos distintos que convergen en la sociedad actual; en nuestros adultos e inevitablemente en nuestros niñas y niños. Nuevas generaciones que no solo han evolucionado como especie conforme lo van haciendo la ciencia y la tecnología, sino que, además, nacen como nativos digitales y a quienes les ha tocado vivir una crisis mundial por pandemia que los introduce de forma abrupta y casi imprescindible a nuevas tecnologías para poder seguir sus procesos educativos, comunicarse con sus familiares, recrearse y sobrellevar el encierro. Ya que en esta época hemos visto impactado de forma incontenible el proceso evolutivo y la revolución tecnológica.

Como parte de este proceso de adaptación a las nuevas tecnologías, la realidad del adulto; madres y padres de familia, tutores, docentes y encargados del cuidado y atención de los menores de edad en el hogar y la escuela; no es disonante en la ecuación de prevención en el uso de la tecnología por parte de las niñas y los niños.

La prevención en su definición guarda relación con preparase sobre un tema para ejecutar controles, es decir, para que tomemos acción y anticipemos problemas, situaciones, en fin, los riesgos que se puedan materializar. En lo relacionado a los niños y niñas y las nuevas tecnologías, estás últimas representan una serie de riesgos asociados a los desarrollos y programación, los certificados de seguridad, las políticas que aplican sus desarrolladores, inclusive a la finalidad de sus usos. No quiero decir con esto que ahora debemos todos volvernos informáticos, expertos en tecnología, ni programadores. Lo que sí debemos es prepararnos para supervisar a nuestros menores de edad en los entornos digitales a los que tienen acceso, indistintamente de sus edades.

Por una parte, tenemos las plataformas utilizadas para la enseñanza virtual, que, además pueden o no ser colaborativas y que, algunos de nosotros también hemos utilizado en el trabajo o para las clases de la universidad; ellas entran en las llamadas TIC’s, tecnologías de la información y la comunicación. Lo primero que debemos aprender y enseñar a los niños sobre estas herramientas es: el manejo de la cámara y el micrófono, reconocer con quienes está interactuando y personas no reconocidas o intrusos en las sesiones. El uso del “chat”, sobre qué podemos compartir y qué no debemos compartir bajo ninguna circunstancia, así mismo, debemos enseñarles sobre las posibilidades que tienen las otras personas de tomar fotos, capturar pantalla, grabar y transmitir todo lo que ocurre aún cuando sea una sesión privada. Se trata de ser prudente en el uso de las aplicaciones, tal como nos enseñaron en nuestra infancia a no meternos en conversaciones ajenas, a no hablar con extraños o a no aceptar caramelos, solo que, ahora adaptado a los entornos digitales.

Los correos electrónicos, el Facetime, Skype, Googlemeet y otros medios a través de los cuales podemos interactuar con nuestros hijos e hijas cuando estamos fuera de casa, pueden mitigar la necesidad de exponerlos a un dispositivo celular con todas sus implicaciones. La ventaja de usar otros dispositivos como las tabletas y las computadoras es que la configuración del control parental es más amigable, así como también es posible configurar el control parental de la cajilla de TV digital, el buscador de Internet, las cuentas de Youtube, Netflix y Amazon Fire TV Stick, minimizando de esta manera, el riesgo de que los menores estén expuestos a contenido explícito sin la debida supervisión de un adulto.

Puedo asegurarles que no hay nada que promueva más la prevención efectiva, que el conocimiento en sí mismo, el mayor y mejor mecanismo de control parental es enseñarle a nuestras niñas y niños los peligros, las amenazas y las implicaciones del uso de la tecnología, destacando sus bondades y creando un entorno seguro de confianza y comunicación con los menores, que como usuarios están expuestos a los riesgos.

La autora es miembro de IPANDETEC





