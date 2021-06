La presión social en la adultez

Las mujeres, por ejemplo, si llegan a los 30 años de edad sin casarse, sin hijos, sin un trabajo estable, son señaladas, presionadas, criticadas e, incluso, menospreciadas. De igual forma los hombres que no tienen una estabilidad económica a cierta edad o no pueden asumir un compromiso formal con la pareja, pueden llegar a tomar decisiones erróneas que marcarán su vida solamente para complacer a los demás. ¿Qué se debe hacer al respecto?

