La presidenta interina de Bolivia recibe el alta tras superar la COVID-19

Gracias de todo corazón por el cariño y apoyo durante mi enfermedad de coronavirus. He sido dada de alta, y vuelvo al trabajo normal. Sus muestras de cariño me dieron fuerzas para seguir adelante. Los bolivianos somos una gran familia. Vamos a salir adelante.

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, recibió el alta tras haber superado la COVID-19. “Gracias de todo corazón por el cariño y apoyo durante mi enfermedad de coronavirus. He sido dada de alta, y vuelvo al trabajo normal. Sus muestras de cariño me dieron fuerzas para seguir adelante. Los bolivianos somos una gran familia. Vamos a salir adelante”, escribió este lunes Jeanine Áñez en Twitter.

You May Also Like