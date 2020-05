La presidenta de Bolivia se cuelga la tarjeta azul que supuestamente repele el coronavirus

La autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, apareció el pasado sábado en un acto público de entrega de material sanitario para combatir el coronavirus en Sucre y Oruro con una tarjeta azul colgada al cuello que se corresponde con el producto Virus Shut Out, un objeto que se comercializa por sus supuestas propiedades para evitar el contagio de coronavirus pero cuya eficacia no ha sido demostrada.

