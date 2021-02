La Presidencia insiste: alquilará 107 carros en $3.3 millones

En total, este ministerio arrendará 36 SUV ($1.3 millón), 38 sedanes ($892 mil 395), 12 pick up doble cabina ($388 mil 580), 15 buses ($568 mil 578), y 6 paneles ($201 mil 780), para un periodos de 24 meses contados a partir de la orden de proceder. Todos estos carros estaban incluidos en la licitación que se celebró el año pasado, pero en ese momento la comisión evaluadora del acto público sugirió al vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, que solo adjudicara dos renglones, el de los correspondientes a las 144 camionetas 4×4 ($6.6 millones), contratos que fueron asignados a Panamá Car Rental S.A. e Intermarketing Inc. (Thrifty). Entre los motivos que la comisión argumentó para declarar desiertos los mencionados renglones figuró el hecho de que las propuestas presentadas no cumplían con los requisitos del pliego de cargos, o eran riesgosas.

