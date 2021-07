‘La Prensa’ se une a The Trust Project

La Prensa se convirtió en el primer medio de Centroamérica en formar parte de The Trust Project, una red mundial de medios de comunicación comprometidos con un periodismo transparente y responsable.

“Nos enorgullece recibir a La Prensa como miembro de The Trust Project y en nuestra red de sitios informativos. Al implementar los 8 Indicadores de Confianza y los principios que los respaldan, La Prensa fortalece su relación con la comunidad a la que atiende y pone de manifiesto su compromiso con la veracidad, la inclusión, la imparcialidad y la rendición de cuentas”, dijo Sally Lehrman, directora ejecutiva de The Trust Project.

El proyecto fue fundado por la periodista estadounidense en 2014, cuando ya se venían produciendo fenómenos –más acentuados hoy en día– como la desinformación y proliferación de noticias falsas, difundidas principalmente por las redes sociales. En este entorno, adquiere vital importancia el periodismo hecho desde la responsabilidad y la ética.

8 Indicadores de Confianza The Trust Project – Buenas prácticas (normas y políticas) – Experiencia del periodista – Etiquetas del tipo de trabajo – Referencias – Métodos de reportaje – Experiencia y fuentes locales – Voces y perspectivas diversas – Retroalimentación dinámica

“A medida que más organizaciones noticiosas adopten los 8 Indicadores de Confianza, podremos ralentizar la diseminación de noticias falsas y engañosas y potenciar en todo el mundo el periodismo hecho con integridad”, dijo Lehrman.

La Prensa forma parte de un nuevo grupo de medios que se incorpora a The Trust Project. Lo hace junto a El Periódico de Catalunya, uno de los diarios de referencia en Cataluña, España; Amazônia Real, que cubre temas medioambientales y de población indígena en la región del Amazonas; A Gazeta, sitio líder de noticias en el estado brasileño Espírito Santo; y Public News Service, agencia de noticias de Estados Unidos.

“En todos estos casos, el público merece saber que está leyendo información producida por periodistas con altos estándares y cuyo único compromiso institucional o ideológico es el del periodismo socialmente responsable”, señaló Lehrman.

Este grupo se suma a los más de 200 medios en todo el mundo que ostentan el sello de calidad de The Trust Project, entre los que se encuentran los estadounidenses The Washington Post y The Denver Post, los británicos The Economist y BBC, los españoles El País y El Mundo, los italianos La Stampa y La Reppublica; así como La Nación de Argentina y El Comercio, de Perú.

Diego Quijano, presidente de Corprensa, señaló que este “es un compromiso público que hacemos con nuestros lectores y suscriptores, de cumplir con altos estándares de periodismo, a seguir buscando la verdad y a ser transparentes en quiénes y cómo hacemos nuestras noticias”.

Desde este jueves 15 de julio, las noticias y el sitio web de La Prensa muestran el distintivo de The Trust Project. Esto sucede luego de la implementación de los 8 Indicadores de Confianza, un proceso que involucró trabajo editorial, desarrollo tecnológico y diseño, que fue posteriormente validado por parte de la organización The Trust Project.

“Han sido seis meses de mucho trabajo para adecuar ciertos procesos y políticas, y pasar exitosamente la auditoría que realiza el equipo de The Trust Project”, dijo Quijano.

Los 8 Indicadores de Confianza buscan responder preguntas como quién está detrás de un medio de comunicación, quiénes son los periodistas que trabajan en él, o cuáles son sus métodos de trabajo y de verificación de los hechos.

Entre los indicadores de confianza hay un apartado sobre mejores prácticas, en el que los lectores de La Prensa podrán ver la reseña histórica del diario, el código de ética, el compromiso por el respeto a la diversidad en el ambiente de trabajo, la estructura accionaria de la corporación, la composición de los ingresos y los integrantes de la junta directiva, entre otros detalles.

Además, los lectores pueden conocer mejor a los integrantes de la redacción a través de perfiles que incluyen un breve currículum, sus especialidades de cobertura, así como intereses personales y el listado de noticias publicadas por ese autor.

Uno de los objetivos de The Trust Project es que las audiencias puedan distinguir fácilmente entre el contenido patrocinado y el editorial, y dentro de este grupo entre los artículos de opinión y los informativos. Por eso, desde esta semana, La Prensa incorpora en sus artículos publicados en el sitio web etiquetas que indican a los lectores si la pieza que tienen delante es una noticia, una entrevista, una reseña o un artículo de opinión, por citar algunos ejemplos. En este sentido, se refuerza la práctica que ya se venía ejecutando de diferenciar claramente el contenido patrocinado del editorial, a través de sus respectivas etiquetas.

Los periodistas podrán hacer uso de herramientas y espacios para explicar a los lectores, en las ocasiones que así lo amerite, cuáles fueron las principales fuentes de información que sustentan la noticia (como documentos), así como el trabajo periodístico que hay detrás de una historia.

El compromiso es con la búsqueda de la verdad a través de un trabajo riguroso, pero esto no garantiza que no se cometan errores. Por eso, entre las buenas prácticas se incluye también la política de corregir los errores tan pronto como sean detectados y dejar constancia de esto a los lectores.

Los indicadores de confianza serán visibles para la audiencia, pero también para los algoritmos que utilizan los principales buscadores de internet, como Google y Bing, o la red social Facebook, con el objetivo de promover contenido de calidad.

The Trust Project emerge como una respuesta a la demanda de más transparencia de las sociedades en todos los ámbitos, incluyendo los medios de comunicación. Y sobre esa transparencia se construye la relación de confianza entre un medio y la comunidad a la que sirve.