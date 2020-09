‘La Prensa’ pide disculpas y aclara noticia del pasado lunes

2.- Ante esta falta de transparencia de las autoridades, La Prensa entrevistó a la gerente y al dueño de la empresa Meditech International, Erica de Fun y Javier Jelenszky, respectivamente, sobre la adjudicación de varios rubros de insumos médicos solicitados por las autoridades de Salud. La Prensa les preguntó sobre las importaciones de estos productos, que no aparecían registrados en la Autoridad de Aduanas. Sin embargo, La Prensa no preguntó sobre el monto de las adjudicaciones que recibió la empresa, asumiendo que el Estado le compraría los productos con base en su cotización, que contenía las cantidades solicitadas por la mesa conjunta de la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa).

1.- La investigación de La Prensa se sustentó en un documento que aparecía en su momento en Panamá Compra que no detallaba el listado final de las empresas a las que el Estado le hizo compras de insumos médicos. Debido a que no se revelaba este dato, este medio solicitó a la Caja de Seguro Social (CSS), el pasado 9 de julio, esta información, amparada en la Ley de Transparencia. Tras insistentes solicitudes, una respuesta –incompleta– llegó el 3 de agosto pasado. La información solicitada: listado de empresas beneficiadas, insumos adquiridos, montos asignados y entidades de salud beneficiadas no fueron revelados.

